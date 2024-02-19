Kırklareli'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırklareli'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli\'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca kent merkezinde polis ekipleri tarafından dur ihtarıma uymayan bir araçta da 1 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

19.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de polis ve jandarma ekiplerince 11 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde 10 kaçak göçmen yakaladı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kent merkezinde de polis ekiplerinin dur ihtarıma uymayan araçta 1 kaçak göçmen yakalandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Pehlivanköy, Kırklareli, Jandarma, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:25:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement