Kırklareli\'de polis ekipleri ara tatil sonrası denetimleri arttırdı

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Kırklareli'de polis ekiplerince ara tatilin ardından denetimler arttı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de katılımlarıyla okul çevresi ile servislere denetim yapıldı. Ekiplerin 106 okul çevresinde yaptığı denetimde 279 kişi sorgulandı. Ekipler aynı zamanda metruk bina, internet salonları, oyun salonları ve kahvehane gibi alanları kontrol etti.

Gerçekleşen denetimde 120 okul servisi denetlenirken 3 servise idari para cezası uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi. - KIRKLARELİ