Kırklareli'de Aranan 35 Kişi Yakalandı

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 35 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 35 şüpheli yakalandı.

5-10 yıl arası hapis cezası alan 4 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası alan 16 şahıs olmak üzere toplamda 20 şahıs kesinleşmiş hapis cezası ile cezaevine teslim edildi.

Diğer 15 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ