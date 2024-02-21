Kırklareli'de Bulgaristan vatandaşlarından kaçak gümüş ve altın ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırklareli'de Bulgaristan vatandaşlarından kaçak gümüş ve altın ele geçirildi

Kırklareli\'de Bulgaristan vatandaşlarından kaçak gümüş ve altın ele geçirildi

Kırklareli'de bulunan Dereköy sınır kapısının karşı tarafında bulunan Malko Tarnovo sınır kapısından çıkış yapan Bulgaristan vatandaşlarının özel eşyaları arasında gümrük görevlileri tarafından 11,5 kilodan fazla kaçak gümüş ve altın süs eşyası ele geçirildi. Malko Tırnovo gümrük noktasındaki gümrük görevlileri, Bulgar tescilli bir arabada yapılan incelemede kaçak 9 kilo 405 gram gümüş ve 2 kilo 170,01 gram altın süs eşyası keşfetti. Yaklaşık 150 bin euro değerindeki beyan edilmeyen mücevherler, alışveriş torbaları ve kişisel eşyalar arasına sıkı sıkı saklandı. Kaçak gümüş ve altın eşyalara el konuldu. Burgaz Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı.

21.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de bulunan Dereköy sınır kapısının karşı tarafında bulunan Malko Tarnovo sınır kapısından çıkış yapan Bulgaristan vatandaşlarının özel eşyaları arasında gümrük görevlileri tarafından 11,5 kilodan fazla kaçak gümüş ve altın süs eşyası ele geçirildi.

Malko Tırnovo gümrük noktasındaki gümrük görevlileri, Bulgar tescilli bir arabada yapılan incelemede kaçak 9 kilo 405 gram gümüş ve 2 kilo 170,01 gram altın süs eşyası keşfetti. Yaklaşık 150 bin euro değerindeki beyan edilmeyen mücevherler, alışveriş torbaları ve kişisel eşyalar arasına sıkı sıkı saklandı.

Bulgaristan vatandaşının kullandığı otomobil, Türkiye'den Bulgaristan'a giden Malko Tırnovo sınır kapısına geldi. Gümrük kontrol alanında sürücü ve araçta seyahat eden 3 Bulgaristan vatandaşı beyan edecekleri bir şey olmadığını belirtti. Gümrük görevlileri kapsamlı bir gümrük kontrolüne başladı.

Kontrol işlemleri sırasında müfettişler, yolculardan I.I. isimli bir kadının ev eşyaları ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantaların alt kısmına koli bandıyla sarılmış paketler buldu. Paketlerin içeriğinde toplam 11 kilo 575,01 gram beyaz ve sarı metalden yapılmış takılar olduğu ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda 9 kilo 405 gram gümüş süs eşyası ve 2 kilo 170,01 gram altın süs eşyası bulunduğu tespit edildi.

Kaçak gümüş ve altın eşyalara el konuldu. Burgaz Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Kırklareli, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de Bulgaristan vatandaşlarından kaçak gümüş ve altın ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:26:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Bulgaristan vatandaşlarından kaçak gümüş ve altın ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement