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Kırklareli'de DAEŞ Terör Örgütüne Üye Olan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'de DAEŞ Terör Örgütüne Üye Olan 4 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli\'de DAEŞ Terör Örgütüne Üye Olan 4 Şüpheli Yakalandı
28.12.2023 - 11:44,
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Kırklareli'nde DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de DAEŞ Terör Örgütüne Üye Olan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de DAEŞ Terör Örgütüne Üye Olan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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