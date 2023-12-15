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Kırklareli'de Eşini Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'de Eşini Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde bir apartmanda eşini rehin alan şüpheli, 5 saat süren müdahalenin ardından Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli, psikolojik tedavi görmekte olduğu belirtildi.

15.12.2023 - 18:28,
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Eşini evde silahla rehin aldı: 5 saat sonra etkisiz hale getirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde eşini rehin alan şüpheli, 5 saat sonra Özel Harekat ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kurutuluş Mahallesinde bir apartmanın 3. katında yaşayan P.B. eşi E.B. ile arasında tartışma çıktı. Daha sonra P.B. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerin içeri girmeye izin vermeyen P.B. silah ile ateş etti. Özel Harekat ekipleri 5 saat sonra P.B'yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan P.B. sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Eşi E.B'de sağlık kontrolü için Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan P.B'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kırklareli\'de Eşini Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: İHA
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Lüleburgaz, Kırklareli, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de Eşini Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de Eşini Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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