Kırklareli'de Geniş Çaplı Denetim: Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kırklareli'de Geniş Çaplı Denetim: Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan geniş çaplı denetimlerde, bir şahsın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu kapsamında yakalanması ve uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle sonuçlanan bir operasyon gerçekleştirildi. Ayrıca, 244 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 12 işyeri denetlendi ve trafikteki 67 araç üzerinde kontroller yapıldı.

06.07.2024 19:11
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce 7 noktada geniş çaplı denetim yapıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, 'Narvas - Narko Alan Denetimi, Asayiş ve Trafik' tedbirleri çerçevesinde Yayla Mahallesi'nde belirlenen 7 noktada denetim yapıldı. Yapılan uygulamada, A.K isimli şahsın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu kapsamında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası çerçevesinde yakalaması yapıldı.

A.K. isimli şahsın yapılan kontrollerinde 0.95 gram esrar ele geçirildi. Şahıs hakkında TCK 191 kapsamında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamada 244 şahsın GBT kontrolü yapıldı ve 12 işyeri kontrol edildi.

Denetimlerde 67 araç sorgulanırken 1 araç trafikten men edildi ve 5 araca idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de Geniş Çaplı Denetim: Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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