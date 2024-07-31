Kırklareli'de İtfaiye Ekipleri Kuyuya Düşen Kuzuyu Kurtardı - Son Dakika
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Kırklareli'de İtfaiye Ekipleri Kuyuya Düşen Kuzuyu Kurtardı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir fabrikanın depo kısmında bulunan kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuzu için gerekli ekipmanları kullanarak onu kuyudan çıkardı. Kuzu, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

31.07.2024 12:39
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Olay, Babaeski ilçesine bağlı Dindoğru Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın depo kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bir kuzunun kuyuya düştüğünü gördü. Durumu fark eden vatandaşlar kuzunun kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, gerekli ekipman yardımıyla kuzuyu düştüğü kuyudan kurtardı. Kuzu, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de İtfaiye Ekipleri Kuyuya Düşen Kuzuyu Kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de İtfaiye Ekipleri Kuyuya Düşen Kuzuyu Kurtardı - Son Dakika
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