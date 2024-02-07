Kırklareli'de Okul Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Kırklareli'de Okul Denetimleri Artırıldı

Kırklareli\'de Okul Denetimleri Artırıldı

Kırklareli'de polis ekipleri, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okul çevreleri ve servislerde denetimlerini artırdı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde 108 okul çevresi ve 141 okul servisi kontrol edildi. Denetimlerde 510 kişi sorgulandı ve metruk binalar, internet salonları, oyun salonları ve kahvehaneler gibi alanlar da denetlendi. Ayrıca, servis şoförlerine bilgilendirme yapıldı.

07.02.2024 13:52
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Kırklareli'de polis ekiplerince eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin başlamasıyla beraber denetimler artırıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de katılımlarıyla okul çevresi ile servislere denetim yapıldı.

Ekiplerin 108 okul çevresinde yaptığı denetimde 510 kişi sorgulandı. Denetimde ekipler; metruk bina, internet salonları, oyun salonları, kahvehane gibi alanları kontrol etti.

Denetimde 141 okul servisi denetlenirken ekipler servis şoförlerini bilgilendirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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