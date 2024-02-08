Kırklareli\'de Torbacılara Operasyon: 88 Gözaltı

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Kırklareli'de ocak ayında polis ekiplerince, 'torbacı' olarak nitelendirilen şüphelilere yapılan operasyonda 88 gözaltı.

Alınan bilgiye göre, ocak ayında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'torbacı' olarak nitelendirilen şüphelilere yönelik operasyonlar yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-31 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonda 88 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 1 kilogram esrar, 653 gram metamfetamin, 134 kenevir, 837 sentetik ecza, 28 gram bonzai, 5 gram skunk, 2 tabanca, 20 fişek, 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 177 bin 300 lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece; "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ