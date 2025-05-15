Kırklareli\'de Trafik Denetimi: 435 Sürücüye Ceza

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 435 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 25 bin 966 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 435 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ