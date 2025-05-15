Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 435 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 25 bin 966 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 435 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'de Trafik Denetimi: 435 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?