 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 uyuşturucu hap, 153 bin 355 Türk lirası, 89 çeyrek altın, 4 bilezik, 3 büyük altın, 3 Cumhuriyet altını, 20 gram altın, 2 bileklik, 23 sikke ile künye ele geçirildi.

Kırklareli\'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
24.01.2024 - 15:56,
Abone Ol

Kırklareli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin 355 Türk lirası, 89 çeyrek altın, 4 bilezik, 3 büyük altın, 3 Cumhuriyet altını, 20 gram altın, 2 bileklik, 23 sikke ile künye ele geçirildi.

Olayla ilgili A.S., K.S. ve E.S. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Lüleburgaz, Kırklareli, Polisiye, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:27:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement