Kırklareli\'de Uyuşturucu Operasyonu: Skunk ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda skunk, sentetik ecza ilcaları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyon düzenledi. E.Y. ve F.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, toplamda 121.96 gram skunk, 298 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütücü ve uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken F.K. hakkında TCK 191 kapsamında yasal işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. E.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarda emniyet güçlerine destek olmalarını ve ihbarda bulunmalarını tavsiye etti. - KIRKLARELİ