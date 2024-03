Kırklareli\'de Uyuşturucu Operasyonunda 46 Şüpheli Gözaltına Alındı

New York Metro İstasyonlarında Çantaların Kontrolü İçin Ulusal Muhafızlar Görevlendirilecek

ABD'nin New York kentinde metro hatlarında artan suç olaylarına karşı önlem almak amacıyla New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en yoğun istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi'nden 250 memur da bu görevde yer alacak.