Kırklareli'deki selde yıkılan işletme ile ilgili hakim reddi talebi reddedildi

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili görülen üçüncü duruşmada istenen reddi hakim talebine ret geldi.

Geçtiğimiz sene Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili görülen üçüncü duruşmada katılan G.S.'nin avukatı Şahin Gökbulut reddi hakim talebinde bunmuştu. Mahkeme heyeti de talebi değerlendirmek amacıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Talebe ilişkin karar çıktı

Karara göre, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Hüseyin Gedik'in tarafsızlığının şüpheye düştüğünden bahis ve katılan G.S.'nin avukatı Şahin Gökbulut tarafından reddi hakim talebine ilişkin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede, "Hakkında reddi hakim talebinde bulunulan mahkeme başkanının sanıklar ve dosyadaki diğer taraflar ile herhangi bir irtibat ve iltisakının bulunduğuna, şahıslarla tanışıklığının söz konusu olduğuna ilişkin olguların mevcut olmadığı anlaşılmış olup katılan vekilinin red talepleri tarafsızlığı şüpheye düşürecek halleden olmadığı kanaatine varılarak hakim reddi talebi oy birliği reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur" şeklinde karar verildi. - KIRKLARELİ