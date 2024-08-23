Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından Trafik Denetimi

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin 14-21 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 10 bin 484 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetimleri ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 14-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 10 bin 484 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 12 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Ayrıca Trafik Jandarma Timleri, "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, kask ve reflektif yelek kullanımı ile koruyucu tertibat konularında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmeler kapsamında kahvehanelere bilgilendirici broşürler asıldı. Ayrıca, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik özel denetim faaliyetleri gerçekleştirildi ve sürücülere takograf kullanımı konusunda bilgi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güveni için 7/24 esasına göre trafik denetimlerine aralıksız devam ediyor. - KIRKLARELİ