Kırklareli Lüleburgaz'da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli Lüleburgaz'da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı

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Kırklareli Lüleburgaz\'da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çorbacılar mevkiinde bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi İstanbul Caddesi, Kubbeleraltı Sokak üzerindeki çorbacılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.F. ile A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayda E.F. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi A.S. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
LüleburgazKırklareliKocasinan3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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