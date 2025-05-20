Kırklareli'nde 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de jandarma ve polis ekiplerince 11 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri il genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 11 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ