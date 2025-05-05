Kırklareli'nde 110 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 110 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli\'nde 110 Kaçak Göçmen Yakalandı

Jandarma, bir haftada 110 kaçak göçmen yakaladı, 9 organizatör şüpheli adliyeye sevk edildi.

05.05.2025 13:46
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri bir haftada 110 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada 110 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, olaylarda kullanıldığı iddia edilen 9 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 110 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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