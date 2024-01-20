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Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kofçaz ilçesinde yasadışı yollarla ülkeye giren 13 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı
20.01.2024 - 12:15,
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Kırklareli'nde yurda yasadışı girdiği belirlenen 13 kaçak göçmen yalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, bölgede yaptığı armada 13 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Jandarma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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