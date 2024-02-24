Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli\'nde 13 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 13 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

24.02.2024 16:37
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Kırklareli'nde polis ve jandarma ekiplerince 13 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 13 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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