Kırklareli'nde 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 15 kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi"ne teslim edildi. - KIRKLARELİ
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