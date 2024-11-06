Kırklareli\'nde 152 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 152 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 152 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ