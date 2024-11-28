Kırklareli'nde 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerince 17 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 17 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ