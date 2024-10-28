Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerince 21 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 21 kaçak göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde 21 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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