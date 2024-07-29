Kırklareli'nde 22 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerince 22 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma ve polis ekipleri kentte kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 22 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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