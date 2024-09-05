Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli\'nde 22 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobil ve minibüste toplamda 22 kaçak göçmen yakalandı. Olayda, otomobilden 2, minibüsten ise 20 kaçak göçmen ele geçirildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen O.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı, O.Y. tutuklandı. Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

05.09.2024 10:20
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Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan otomobil ile kamyonette 22 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptıkları denetimde bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarını uymayıp otomobil kaçmaya başladı. Kovalama sonucu ekipler otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen bulundu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da bir minibüsü durduran ekipler, araçta 20 kaçak yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla O.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğeri serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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