Kırklareli\'nde 27 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 27 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde 27 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ