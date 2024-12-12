Kırklareli\'nde 32 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 32 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 32 şüpheliyi yakaladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ