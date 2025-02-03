Kırklareli\'nde 66 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 66 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 66 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayda kullanılan 3 otomobile el konuldu. - KIRKLARELİ