Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 7 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 7 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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