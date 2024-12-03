Kırklareli\'nde 73 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 73 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 73 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri jandarmada devam ederken Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ