Kırklareli'nde 73 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 73 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli\'nde 73 Kaçak Göçmen Yakalandı

Jandarma, Kırklareli'nde 73 kaçak göçmeni yakaladı, 2 organizatör gözaltına alındı.

03.12.2024 13:52
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 73 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 73 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri jandarmada devam ederken Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 73 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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