Kırklareli\'nde Aranan 12 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri haklarında aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalımalar neticesinde hırsızlık ve yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ