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Kırklareli'nde Asayiş ve Trafik Uygulaması - Son Dakika
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Kırklareli'nde Asayiş ve Trafik Uygulaması

Kırklareli merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş ve trafik uygulamasında çalıntı, tescilsiz ve standart dışı egzoz kullanan motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Uygulama sonucunda bir şüpheli gözaltına alınırken bir motosiklet trafikten men edildi ve 2 araca idari para cezası uygulandı.

Kırklareli\'nde Asayiş ve Trafik Uygulaması
22.01.2024 - 15:44,
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Kırklareli'nde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulamasında yapıldı.

Kırklareli merkez Yayla Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, kask kullanmayan motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler bölgede 143 GBT sorgusu yaptı.

Yapılan uygulamada hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alınırken bir motosiklet trafikten men edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 2 araca ise idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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