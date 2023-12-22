Kırklareli\'nde çocuğun ateşle oynaması sonucu ev yandı

Kırklareli'nde ateşle oynayan çocuk evi yaktı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özeler Mahallesi'nde bulunan bir evde küçük çocuğun ateşle oynadığı sırada çekyat alev aldı. Kısa sürede alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Evde bulunanlar tedbir için Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ