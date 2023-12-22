 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde çocuğun ateşle oynaması sonucu ev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde çocuğun ateşle oynaması sonucu ev yandı

Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesinde bir evde küçük bir çocuğun ateşle oynaması sonucu çekyat alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunanlar tedbir amacıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kırklareli\'nde çocuğun ateşle oynaması sonucu ev yandı
22.12.2023 - 18:02,
Abone Ol

Kırklareli'nde ateşle oynayan çocuk evi yaktı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özeler Mahallesi'nde bulunan bir evde küçük çocuğun ateşle oynadığı sırada çekyat alev aldı. Kısa sürede alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Evde bulunanlar tedbir için Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde çocuğun ateşle oynaması sonucu ev yandı - Son Dakika


18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:05
Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti

Son Dakika
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
17:05 Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 19:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde çocuğun ateşle oynaması sonucu ev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement