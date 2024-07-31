Kırklareli'nde atık toplama tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
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Kırklareli'nde atık toplama tesisinde yangın çıktı

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Kırklareli'nde bulunan atık toplama tesisinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı ve bölgeye AFAD, polis, TOMA ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda atık toplama tesisinde maddi hasar meydana geldi.

31.07.2024 17:20
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Kırklareli'nde atık toplama tesisinde yangın

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz yolu üzerinde bulunan atık toplama tesisinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle yangın otluk alana sıçradı. Bölgeye AFAD, polis, TOMA ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Öte yandan atık toplama tesisinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde atık toplama tesisinde yangın çıktı - Son Dakika

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