Kırklareli'nde denizde yaralanan balıkçının yardımına sahil güvenlik ekipleri koştu.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balık avında bir kişi ağlarını toplarken ellerini zincire sıkıştırdı. Haber verilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler yaralı balıkçıyı bölgeden hızla tahliye etti. Yaralı balıkçı tedavi altına alındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Balıkçı Yardımına Sahil Güvenlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?