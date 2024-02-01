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Kırklareli'nde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kırklareli'nde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli\'nde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi. Dumana maruz kalan ekipler, tedbir amacıyla ayran içti.

01.02.2024 13:04
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Kırklareli'nde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Mahallesinde bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden bina ve çevre bina sakinleri kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerinin müdahale etmesini beklediler.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Dumana maruz kalan ekipler, ayran içerek muhtemel bir zehirlenmeye karşı tedbir aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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