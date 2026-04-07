Kırklareli'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı
Kırklareli'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

07.04.2026 22:38
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu zamanında kurtardı.

Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen bir vatandaşın çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Sercan Namlı ve Cem Davarcı, vakit kaybetmeden harekete geçti. Durumu hızlıca değerlendiren personel, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale anları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Doğru ve zamanında yapılan müdahale sonucu çocuğun yeniden nefes alması sağlanırken, olay çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Soğukkanlılıkları ve bilinçli müdahaleleriyle bir hayatın kurtarılmasına vesile olan personel Sercan Namlı ve Cem Davarcı, örnek davranışlarıyla dikkat çekti.

Yetkililer, olayın ilk yardım bilgisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, benzer durumlarda doğru müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Advertisement
