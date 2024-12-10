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Kırklareli'nde ev yangını: 1 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 60 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi Şerefli Sokak'ta yaşayan Erol Mazlıoğlu'nun (60)' tek katlı evde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mazlıoğlu, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken evde hasar oluştu.