Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme imha edildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme imha edildi

Kırklareli\'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme imha edildi

Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde kaçak avcılıkta kullanıldığı iddia edilen 2 güme, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek imha edildi. Ele geçirilen avcı kulübesi de sökülerek imha edildi.

24.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:40
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Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edile 2 güme jandarma ekiplerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde kaçak avcılıkta kullanıldığı iddia edilen 2 güme olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde gümenin yerini tespit etti. Jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ele geçirilen avcı kulübesi sökülerek imha edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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