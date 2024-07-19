Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Organizatörleri Yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekipleri, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bulgaristan sınırındaki Kofçaz ilçesinden kent merkezine gelen 3 aracı takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücüler kaçak göçmenleri bırakıp araç ile kaçmaya başladı. Polis ve araçtakiler arasında kovalamaca başladı. Araçlar Yeni Sanayi Sitesi içine girdi. Giriş çıkışların kapatıldığı sanayi sitesinde polis, araçları terk edilmiş halde buldu. Ekipler yaptığı çalışma neticesinde kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Öte yandan araçlara ise el konuldu. - KIRKLARELİ