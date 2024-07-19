Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri, Bulgaristan sınırından gelen 3 aracı takibe alarak kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, emniyete götürülürken araçlara el konuldu.

19.07.2024 16:37
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Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bulgaristan sınırındaki Kofçaz ilçesinden kent merkezine gelen 3 aracı takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücüler kaçak göçmenleri bırakıp araç ile kaçmaya başladı. Polis ve araçlar arasında kovalamaca başladı. Araçlar Yeni Sanayi Sitesi içine girdi. Giriş, çıkışların kapatıldığı sanayi sitesinde araçları terk edilmiş halde buldu. Ekipler yaptığı çalışma neticesinde kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Öte yandan araçlara el konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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