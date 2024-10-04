Kırklareli'nde Kaçak Sigara Operasyonu

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Kaçakçıların bu kurnazlığını polisler yutmadı: Lastik içinde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekipleri düzenledikleri kaçakçılık operasyonunda, aracın lastiğinin içinde gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ülkeye kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Eski Sanayi Sitesi'nde 2 aracı aldı. Araçlarda yapılan aramada stepnenin çinde gizlenmiş 472 gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.