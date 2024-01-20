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Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 568 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 568 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ayrıca tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği de bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 568 Tarihi Eser Ele Geçirildi
20.01.2024 - 12:10,
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Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda tarih eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte bir evde tarih objeler olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerle bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu, 30 adet tabanca mermisi, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 568 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 568 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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