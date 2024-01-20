Kırklareli\'nde Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 568 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda tarih eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte bir evde tarih objeler olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerle bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu, 30 adet tabanca mermisi, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ