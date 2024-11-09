Kırklareli'nde 2 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Erkan Yıldızoğlu'ndan (57) 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evin kapısı açılırken, Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldızoğlu'nun cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Kayıp Erkan Yıldızoğlu Ölü Bulundu - Son Dakika
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