Kırklareli'nde Metro Turizm otobüsü devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Metro Turizm otobüsü devrildi, 11 kişi yaralandı

Kırklareli\'nde Metro Turizm otobüsü devrildi, 11 kişi yaralandı

Kırklareli'nde Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan Metro Turizm'e ait otobüs, Kavaklı Beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü dahil 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

19.04.2024 14:39
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Kırklareli'nde Metro Turizm yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan çıkan Metro Turizm'e ait Mercedes Marka X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü, Kavaklı Beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi.

Kazanın etkisiyle sürücünün de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Metro Turizm otobüsü devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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