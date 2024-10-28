Kırklareli\'nde Okul Servis Denetimi

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Trafik jandarmasının denetimlerinde personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca nasıl binileceği ve inileceği konularında bilgilendirme yapıldı. - KIRKLARELİ