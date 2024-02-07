Kırklareli'nde okul servisleri ile çevreleri denetlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde okul servisleri ile çevreleri denetlendi

Kırklareli'nde polis ekipleri, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okul çevreleri ve servislerde denetimlerini arttırdı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde 108 okul çevresinde 510 kişi sorgulandı. Ayrıca metruk binalar, internet salonları, oyun salonları ve kahvehaneler gibi alanlar da kontrol edildi. 141 okul servisi de denetlenirken, ekipler servis şoförlerini bilgilendirdi.

07.02.2024 14:23
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Kırklareli'nde okul servisleri ile çevreleri denetlendi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin başlamasıyla beraber denetimler arttırıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerinde katılımlarıyla okul çevresi ile servislere denetim yapıldı.

Ekipler 108 okul çevresinde yaptığı denetimde 510 kişi sorgulandı. Denetimde ekipler metruk bina, internet salonları, oyun salonları, kahvehane gibi alanları kontrol etti.

Denetimde 141 okul servisi denetlenirken ekipler servis şoförlerini bilgilendirdi.

Kırklareli\'nde okul servisleri ile çevreleri denetlendi
Kaynak: İHA

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