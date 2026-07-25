Babaeski’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babaeski’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Babaeski’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki tarım arazileri ile diğer alanlara sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yenimahalle, Kırklareli, Babaeski, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babaeski’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar
Güney Kıbrıs’ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı’dan yardım çağrısı Güney Kıbrıs'ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı'dan yardım çağrısı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
16:46
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
16:19
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
15:56
İran’da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor
İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 19:31:16. #7.12#
SON DAKİKA: Babaeski’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.