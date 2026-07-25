Babaeski’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki tarım arazileri ile diğer alanlara sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.